Bei einem Buch wie Der Duck-Clan steht und fällt eine Bewertung mit Qualität und Sinnhaftigkeit der Compilation. Wurden hier nur willkürlich Geschichten aus dem unendlichen Enten-Universum zusammengeworfen oder wurde Rücksicht auf Zusammenhänge genommen? Beim vorliegenden Buch ist die Zusammenstellung gut gelungen.

Herzstück des Buchs ist die Trilogie „Storia e Gloria del Clan de Paperoni“, 2025 in Italien erschienen, also ziemlich neu und aktuell. In jeder der drei Geschichten wird eine Figur des von Don Rosa gestalteten Familienstammbaums der Ducks herausgepickt und eine ca. 44-seitige Story aus der jeweiligen Epoche erzählt: Eine Story über den Ritter Dusseltrutz Duck um 1219, ein Abenteuer des Seefahrers David Fürchtegott Duck 1793 und dann noch die Erlebnisse der Kalmine Krick in Glasgow zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Stilistisch entfernt man sich durchaus weit vom klassischen Look: Die Dusseltrutz-Story beispielsweise (Alesandro Gatti und Gianmarco Paraggio) hat einen sehr digitalen Look, bei dem die Figuren ohne Konturlinien gestaltet sind. Dieser Optik würde ein Papier mit mehr Leuchtkraft gut stehen, trotzdem überzeugt die charmante Geschichte über einen Dungeon mit einem Ungeheuer.

Die weiteren Geschichten des Storia-e-Gloria-Zyklus sind mit klassischen Outlines gearbeitet, einen modernen Look haben sie trotzdem: die klassische Panel-Gitterstruktur mit den weißen Umrandungen fehlt völlig, die Bilder fließen ineinander, die Grafik ist außerordentlich dynamisch, ohne dabei aber so exzessiv zu wirken, wie das bei den Disney/Marvel-Crossovers der Fall war, die letztes Jahr im Lustigen Taschenbuch zu finden waren. Die Fürchtegott-Seefahrerstory ist besonders originell in der Paneleinteilung. So sind es oft Seilstücke, die kreisförmig verknüpft einzelne Bilder voneinander abtrennen, dann sind es aufgeschlagene Buchseiten, Schriftstücke, Holzlatten, Zweige, Mauerteile usw. usf. Diese Form grafischer Virtuosität studiert man sonst in den Splash-Panels von Will Eisners Spirit-Comics. Aber auch erzählerisch überzeugt das Seefahrergarn von Luca Barbieri (Text) und Umberto Sacchelli mit cleveren Jonathan-Swift-Bezügen. Für mich der Höhepunkt des Buchs.

Die Glasgow-Story braucht sich dahinter aber nicht verstecken. Mirko Andolfo (Story) und Giulia Lomurno (Grafik) beleuchten die Jugend von Kalmine Krick, der Großmutter von Onkel Dagobert. Da mag der eingefleischte Kenner des Don-Rosa-Stammbaums sich wundern: Hieß die Dame nicht früher Mienchen Matz (und im Original Molly Mallard)? Im italienischen Original mit dem Titel „La doppia vita di Molly Mallard“ führt die junge Molly ein Doppelleben, indem sie an jedem Wochenende heimlich in die Rolle einer Bühnenfigur namens Talia Smile schlüpft. Die deutsche Version unterscheidet sich hier insofern, dass der bisher überlieferte Name Mienchen Matz nun kurzerhand zum Namen der Bühnenfigur erklärt wird, während ihr echter Name – Kalmine – erst jetzt aus der Taufe gehoben wurde.

Diese drei Geschichten der Storia e Gloria-Serie bilden den Kern des Buchs, das jedoch noch durch einige weitere Beiträge angereichert wurde, um die magische 200-Seiten-Grenze zu überschreiten. Zum Glück wurde die Gefahr weitestgehend vermieden, lediglich Füll-Material abzudrucken oder schon wieder auf Barks oder Rosa zurückzugreifen. Stattdessen entschied man sich für vier Geschichten des Finnen Kari Korhonen, der ebenfalls viel mit den historischen Figuren des Duck-Clans gearbeitet hat. Korhonen pflegt einen durch und durch konventionellen Stil, dennoch sind seine sieben- bis zehnseitigen Geschichten nie albern, sondern überzeugen durch sympathischen Humor und Poesie und sind somit perfekt geeignet, den drei Hauptgeschichten einen würdigen Rahmen zu verleihen. Gewählt wurde diese Zusammenstellung vom amerikanischen Fantagraphics-Verlag, wo man schon oft ein gutes Händchen für gut kuratierte Ausgaben hatte.

Erst im unwesentlichen letzten Teil des Buchs unterscheidet sich die deutsche von der amerikanischen Ausgabe. Während bei Fantagraphics die historische Abenteuergeschichte „Matey McDuck, Corsair“ ihr Debut fand, entschied man sich in der deutschen Ausgabe für vier weitere Geschichten, davon drei unnötige Kurzgeschichten aus der zweiten Reihe sowie die Langgeschichte „Zurück zu den Wurzeln“, allesamt aus jüngeren Topolino-Veröffentlichungen zusammengesucht. Mit der Langgeschichte hat man eine gute Wahl getroffen, den Storyreigen abzurunden, indem noch einmal die Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit geschlagen wird – auch wenn die Story von Vito Stabile und Libero Ermetti nicht ganz die Klasse der Hauptgeschichten erreicht. Das Wegfallen der Korsarengeschichte mag man bedauern, Komplettisten jedoch sei gesagt, dass diese Geschichte erst kürzlich in LTB Spezial 127 ihre Erstveröffentlichung fand. Und ein Teil des Storia e Gloria-Zyklus ist sie auch nicht.

Als Detail am Rande sei erwähnt, dass man im Buch von Egmont als Quellenangabe die amerikanischen Titel der Geschichten nennt, obwohl deren Ursprung doch eindeutig in Europa liegt. Die amerikanische Ausgabe des Clan McDuck-Buchs dagegen nennt die europäischen Originaltitel, deren ursprünglichen Erscheinungsort sowie den Inducks-Storycode. Bei einer Korhonen-Story wird sogar auf ein deutsches Micky Maus-Heft von 2023 verwiesen. Insgesamt ist hier die amerikanische Quellenangabe etwas sorgfältiger als beim deutschen Pendant. Nur bei den abweichenden Geschichten werden auch in der deutschen Ausgabe die jeweils italienischen Titel angegeben.

Dem Buch ist ein ausfaltbarer Stammbaum in zwei Varianten beigelegt. Einmal das Original von Don Rosa, auf der Rückseite dann noch mal mit Ergänzungen aus der italienischen Genealogie.

Fazit: Der Duck-Clan ist eine durchweg interessante Disney-Veröffentlichung in einem Format, das den aufwändigen Zeichnungen gerecht wird.