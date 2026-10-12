Woche 42: Anna Backhausen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Anna Backhausen

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Kastanienfeen sind Figuren aus dem Universum meines aktuellen Comicprojekts. Als ich den Oktober für den Fuck Yeah-Kalender zugeteilt bekommen hatte, musste ich gar nicht lange Nachdenken – diese kleinen Kerle sollten das Motiv sein. Ein klassisches Herbstthema mit ein bisschen Fantasy. Ich persönliches liebe es, Kastanien im Herbst zu sammeln und habe eigentlich immer eine als Handschmeichler in der Jackentasche. Die mit einer glatten Seite finde ich am besten.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe mit einer Bleistiftskizze gestartet und diese digital weiterentwickelt. Das mache ich häufig so um eine Komposition zu finden, mit der ich zufrieden bin. Am PC habe ich dann einen Farbentwurf erstellt. Ich wollte das Gefühl des goldenen Herbst transportieren. Anschließend habe ich das Bild analog getuscht und aquarelliert. Leider hat mein Scan das helle Gelb und Grün ganz schön geschluckt, deshalb habe ich in Photoshop nochmal ordentlich die Farben und Kontraste nachbearbeitet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an einem längeren Comic Projekt mit dem Arbeitstitel „Wanda“. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Universum gibt es in meinem Comic Ein Kind der Finsterheit, den ich zum Comic Salon Erlangen herausgebracht habe. Ich arbeite noch daran, die Optik für das Projekt zu finden und wie ich düstere und wunderliche Elemente, wie die Kastanienfeen, mischen kann. Der Herbst versetzt mich auf jeden Fall in die richtige Stimmung, mich wieder tiefer in das Projekt reinzuarbeiten.