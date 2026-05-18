Woche 21: Anna Süßbauer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Anna Süßbauer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mein Motiv war für den Mai vorgesehen und ich habe es im heißen Juni gemalt – da wollte ich etwas sehr farbintensives, sehr sonniges, sehr erfrischendes kreieren. Bei dem coolen Schmetterling gefällt mir einfach die absurde Form mit dem behaarten Körper und seine Freude über den kühlen Drink, ich würde ihn gerne genau so auf der Wiese treffen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte)

Das Motiv ist mit Photoshop entstanden. Ich arbeite bei solchen freien Projekten ohne Skizze und gehe direkt in die Farbe. Meistens ist die Form zuerst da, dann entstehen Texturen und die Details füge ich zuletzt hinzu, wobei ich sehr viel ausprobiere und ändere bis der Ausdruck und die Bewegung passt.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Zur Zeit arbeite ich für Thienemann an einem sehr schönen Bilderbuch über eine sehr ungewöhnliche Ente. Dann entsteht gerade bei mir auch ein Pappbilderbuch für Usborne mit einem hungrigen Krokodil, das man dringend füttern muss.