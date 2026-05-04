Woche 19: Merle Goll

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Merle Goll.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich machte mich doch tatsächlich in der 19. Kalenderwoche an mein Motiv. Die Sonne schien und ich saß im Garten, blickte auf die Themse, auf der ein Mann samt SUP an mir vorbei paddelte. Die Nilgänse, die den Garten täglich besuchen, waren mit ihren Küken unterwegs … und ich wußte, dass ich meine Eindrücke in meine Illustration einarbeiten wollte. Ich machte ein paar Skizzen, blieb dann aber doch – schlicht und einfach – bei SUP und Küken, selbstverständlich in Kombination mit schwarzer Katze.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte)

Erste Skizzen / Ideen sammelte ich in meinem Sketchbook. Danach arbeitete ich an ein paar Motiven in Procreate. Die finale Illustration ist eine digitale Collage. Dafür benutze ich Fotos von Tusch-Strukturen, die ich mittels der „cut and paste” Methode zum Motiv vereine und einfärbe.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Momentan arbeite ich an einem Sticker Buch für CGP und an meinem ersten Pixi Buch. Außerdem produziere ich gerade Tuschzeichnungen (Thema Katze) für eine Sammelausstellung in Taiwan.