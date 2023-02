Woche 7: Merle Goll

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Merle Goll.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Als ich meine Kalenderwoche sah, kam mir natürlich gleich Valentinstag in den Sinn. Da ich jedoch kein großer Fan bin, schob ich diesen anfänglich erst zur Seite.

Kurz zuvor hatten wir aber unsere 2 neuen Kätzchen Mina und Mei vom Tierheim abgeholt und daher entschied ich mich doch dazu, einen kleinen ‘Link’ in meine Zeichnung einzubauen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Nach ein paar Jahren digitaler Illustrationen für den Fuck Yeah! Kalender, wollte ich wieder zur Tusche zu greifen. Ich bin inzwischen in diesem Medium (allem Analogen) etwas ’tatterig’ geworden.

Daher kolorierte ich in Procreate. so richtig zufrieden war ich jedoch nicht. Gleichzeitig entstanden ein paar digitale grafische Katzen Illustration und ich entschloss mich, eine davon zusammen mit meiner Tuschzeichnung zu Joschi zu schicken, die dann auch in den Kalender kam.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite momentan an einem Bilderbuch für einen amerikanischen Verlag und bin dabei, meinen Online Store auszubauen.