Woche 26: Susann Hoffmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Susann Hoffmann

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Während der Überlegungen zum Motiv hab ich ziemlich schnell Lust bekommen auf eine Illu in Form von mehreren Panels. Ich hatte zwischendurch die Ideen, einfach den perfekten, unbeschwerten Sommertag zu illustrieren, oder auch etwas zum Zusammenleben mit Partner – ich war zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch (und zum ersten Mal in meinem Leben) mit meinem Freund zusammengezogen. Am Ende hat sich all das zusammen in einem Motiv gefunden, als eine Art Schnappschüsse eines heißen Sommertags: draußen unterwegs sein, Eis essen mit Freunden, schwitzen auf der Couch.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist komplett in Procreate am iPad entstanden, mein Prozess ist da auch ziemlich geradlinig. Nachdem die finale Skizze ausgearbeitet war, habe ich mir (wie fast immer in meinen Arbeiten) eine begrenzte Farbpalette überlegt und mit dieser das Motiv flat nachgezeichnet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich hauptsächlich an Kundenprojekten. Am Liebsten sind mir die süßen Brand-Illustrationen, die ich für Tierfutterproduzent Fred&Felia zeichnen darf. ❤️ Leider habe ich in letzter Zeit (oder eher in den letzten Jahren) kaum noch Muße für freie Illustrationen, da ich in der Zeit viele andere Hobbies (wieder)entdeckt habe. 😅