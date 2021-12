Woche 51: Susann Hoffmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Susann Hoffmann

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

2018 habe ich bei einer „Adventskalender“-Zeichenchallenge auf Instagram mitgemacht, der #24toXmas Challenge von @ilariapops. Einer der Prompts war „Christmas Sweater“, und da ich kurz vorher einen Bericht über Dackelbesitzer*innen in England gesehen hatte, die sich (wenn ich mich richtig erinnere) in der Vorweihnachtszeit mit ihren weihnachtlich angezogenen Dackeln im Park treffen, musste es ein weihnachtlich dekorierter Dackel sein. ;)

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Originalmotiv ist ursprünglich mit Posca Markern ohne Vorzeichnung entstanden, darum gibt es leider keine Skizzen, dafür hier ein kleines Zeichenvideo. Ein halbes Jahr nach der Zeichenchallenge habe ich dann für einen Grußkartenproduzenten Weihnachtsmotive erstellt und dafür u.a. diesen Dackel nochmal digital am iPad in Procreate gezeichnet. Das Kalendermotiv ist also ein wenig „recycled“, was aber auch daran lag, dass ich in dem Jahr eigentlich beim Kalender aussetzen wollte und nur ganz kurzfristig eingesprungen bin. :)

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell ist es sehr ruhig bei mir, ich genieße diese Auszeit aber ehrlich gesagt sehr. Ich möchte im neuen Jahr gerne an einer neuen Kinderbuchidee arbeiten, die ich schon etwas länger mit mir herumtrage – toitoitoi. :)