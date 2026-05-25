Woche 22: Julia Reyelt

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Julia Reyelt.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Im Rahmen einer Challenge auf Instagram zum Thema Klima. Ziel der #klimawoche2025 war es, mehr Sichtbarkeit für das Thema zu erreichen. Das war damals vor den Wahlen. Durch meine Möwen zeige ich, welche Folgen der Klimawandel hat. Ich wollte es einfach und verständlich darstellen, auf das Wesentliche konzentriert.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich habe zuerst Skizzen erstellt und diese dann digital in Photoshop umgesetzt. Dabei verwende ich einen selbst erstellten Pinsel, mit dem ich die hinterlegte Skizze nachzeichne. Die Outline wird dann mit Farbe hinterlegt, dabei verwende ich gerne auch Strukturen. Das macht das ganze noch lebendiger.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite zurzeit mit einem Geschenkeverlag zusammen und kann mir gerade meinen Traum erfüllen. Da es schon immer ein Thema für mich war, motivierende und starke Charaktere zu gestalten. In diesem Monat wird erstmal mein Elefant mit Herzohren „Franz“ im Groh Verlag veröffentlicht. Es ist ein Mini-Kalender für 2027: mit Franz and Friends durchs Jahr. Ihre Botschaft: Glaub immer an dich, feiere dich selbst, deine Liebsten und die Freundschaft.