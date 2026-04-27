Woche 18: Kerstin „Noody“ Andresen

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kerstin „Noody“ Andresen.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich wollte mal etwas mit Hintergrund versuchen und hatte schon lange mal vor, etwas mit isometrischer Perspektive herumzuexperimentieren. Ich dachte erst an das Zimmer einer Naturhexe mit cozy Stimmung. Irgendwie kamen dann aber immer mehr Katzen ins Spiel, also wurde es fast ein bisschen wie ein Wimmelbild mit Katzen.

Wie ist das Motiv entstanden (Technik, Medium, Arbeitsschritte)

Ich hab es in Clip Studio Paint gezeichnet und dabei ein Isometrisches Grid verwendet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an einem Zine, da ich im Mai bei dem Zinefestival dabei bin. Ich hab noch nie ein Zine gemacht und jongliere aktuell noch mehrere Ideen. Denke aber ich werde zur Abwechslung mal etwas Analoges machen.