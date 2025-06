Woche 25: Kerstin Welther

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kerstin Welther

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich eine schöne sonnige Juniwoche erwischt hatte, wollte ich natürlich ein sommerliches Motiv zeichnen. Ich hatte Lust auf etwas leicht Surreales, was aber auch im Kinderbuchmarkt funktioniert, da ich gerade auch mein Kinderbuchportfolio überarbeitete und das Motiv dafür gerne weiterverwursten wollte. Wenn mir gerade nichts besseres einfällt, gehen Katzen eigentlich immer – also genau genommen gehen Katzen immer und es gibt nichts besseres. Und Wassermelonen finde ich auch sehr sommerlich. Ich bin übrigens auch Mitglied in einem Kreativkollektiv mit dem schönen Namen Meloncats. Vielleicht hat mich das bei der Motivwahl unterbewusst beeinflusst. (Aus aktueller Sicht denke ich mir allerdings, dass die KW25 im Juni auch eine schöne Gelegenheit gewesen wäre, was passendes zum Pride Month zu zeichnen. :)

Wie ist das Motiv entstanden?

Die Illu ist komplett digital am iPad in Procreate entstanden. Ich hab erst ein paar grobe Thumbnails skizziert, um den Bildaufbau festzulegen, mich dann für eine Skizze entschieden und diese weiter ausgearbeitet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich habe eigentlich immer mehrere Projekte gleichzeitig laufen. Aktuell mache ich Animationen für ein Indiegame und arbeite mit einem Autor zusammen an einem Kinderbuch, in dem es ums Draußen-Spielen, Eingeschult-Werden und Handys geht. Außerdem peppe ich als freies Projekt mein Animationsportfolio mit ein paar GIFs auf. Da zeichne ich gerade eine kleine Reihe zum Thema Pride.

Kerstin Welther Illustration (@kerstinwelther_illustration) • Instagram-Fotos und -Videos