Woche 23: Vera Rehaag

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Vera Rehaag

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe während meiner wöchentlichen Gruppenstunde mit meiner Jugendgruppe gebrainstormt. Mir kamen zu der Woche des Jahres keine zündenden Ideen, aber da ich kürzlich eine D&D-Show gesehen hatte, in der es quasi um schiefgelaufene klassische Märchen ging, blieben wir schnell bei diesem Thema hängen. Ich fragte meine Gruppe, welches ihr Lieblingsmärchen sei, und da viele keins hatten, fragte ich dann nach dem ersten, das ihnen in den Sinn kam. Rotkäppchen kam sehr häufig auf, also habe ich es aufgegriffen und auf Basis dessen angefangen. Dieses Artwork basiert also lose auf einer „Was wäre wenn“-Version von Rotkäppchen. Der Wolf ist gezähmt ehe er die Großmutter frisst, und Rotkäppchen zieht durch die Lande, um andere Wölfe einzuschüchtern, ehe sie Großmütter essen können.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Dieses Artwork ist in Procreate auf dem iPad entstanden. Die sehr grobe Farbskizze gab mir von Anfang an ein gutes Feeling für die Komposition und Lichtstimmung; der Stil der Linien ist grob angelehnt an, bzw. inspiriert vom Stil von Mike Mignola. Bei der finalen Coloration habe ich mich bemüht nicht zu viel reinzuzoomen und eher flächig zu arbeiten, um mich nicht in Details zu verlieren. Den Hintergrund habe ich bewusst eher malerisch gehalten, um eine weiche Bühne zu bauen, auf der die kräftigen Linien und flächigen Farben des Hauptmotivs einen Fokuspunkt bilden können.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich bin mit zwei Freundinnen in der Gründung unserer Firma Witchmade, und in diesem Rahmen an einem kleinen Spiel für die Apple Watch, einem Buchprojekt, und einer Handvoll kleinerer FX Animationen.