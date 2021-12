Woche 49: Kerstin Welther

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Kerstin Welther

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Meine Kalenderwoche startet mit dem 6. Dezember, also dem Nikolaustag. Da war es für mich klar, dass ich ein Motiv passend zu diesem Tag zeichnen möchte. Allerdings wollte ich nicht etwas völlig klassisches abbilden. Weniger bekannt als der Nikolaus ist der Krampus. Er ist der Begleiter des Nikolaus, der unartige Kinder bestraft. Da die Adventszeit ruhig und besinnlich sein soll, dachte ich, es wäre doch schön Nikolaus und Krampus bei einem Pläuschchen in ihrer Freizeit zu zeigen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich habe zuerst online nach Bildern von Nikolaus und Krampus gesucht um Inspiration zu bekommen, wie die beiden aussehen könnten. Mit Bildrecherche geht meine Arbeit meistens los.

Die Skizzen für das Bild habe ich dann direkt digital gemacht. Dabei skizziere ich so lange, bis mir der Bildaufbau gefällt, dann mache ich einfache Farbtests. Anschließend coloriere ich die Illustration. Dabei fange ich mit groben Farbflächen an und füge nach und nach immer mehr Details hinzu.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell arbeite ich an einem animierten Musikvideo, das diesen Monat noch veröffentlicht wird und an einigen Kundenprojekten, über die ich nichts verraten kann. Ein weiteres aktuelles Projekt, das so gut wie abgeschlossen ist, ist „taaangle“ (https://www.taaangle.com) – ein Fragekartenspiel mit dem Ziel, erste Dates aufzulockern. Daran habe ich dieses Jahr mit zwei Koleg:innen gearbeitet. Alle Illustrationen sind von mir und wir gehen gerade in Produktion, sodass das Spiel ab nächstem Jahr erhältlich sein wird.