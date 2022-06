Woche 25: Susann Hoffmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Susann Hoffmann.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

In meiner Kalenderwoche lag der 21. Juni, also kam mir die Idee, etwas zur Sommersonnenwende zu zeichnen. So kam ich auf das schwedische Midsommar-Fest, das zwischen dem 20. und 26. Juni gefeiert wird und zu dem einige Kinder Blumenkränze binden und tragen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich hab mir zuerst einige Bilder zur Inspiration gesucht (z.B. von Blumen und Blumenkränzen) und dann in Procreate am iPad skizziert, bis ich eine Komposition hatte, die mir gefiel. Anschließend hab ich die Skizze reingezeichnet, eine grobe Farbskizze drübergelegt, und anschließend alles sauber koloriert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell bin ich gut mit Kundenprojekten ausgelastet und darf glücklicherweise viele Hunde und Katzen zeichnen. :) Ein konkretes größeres Projekt plane ich zurzeit nicht, aber ich hänge immer noch an der Idee, ein Kinderbuch selbst zu schreiben und zu illustrieren…