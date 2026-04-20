Woche 17: Carola Sieverding

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carola Sieverding .

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe diesmal eine April-Woche illustrieren dürfen, und da das Wetter ja immer so wahnsinnig wechselhaft ist, habe ich mich für einen kleinen April-Schauer entschieden.

Die beiden Hunde sind unser Hund (klein und grumpy) und sein bester Freund – und wie man sieht, ist ihr Enthusiasmus über Wasser (sowohl von oben, als auch von unten) sehr unterschiedlich! 😂 Dem großen blonden Labrador ging es zu der Zeit, als ich die Skizzen gemacht habe, leider nicht sehr gut. Deshalb wollte ich einfach etwas Nettes für seine Besitzerin tun und ihn in einer Illu verewigen. (Aber keine Sorge, zum Glück hat der Labbi sich wieder perfekt erholt! :) )

Wie ist das Motiv entstanden (Technik, Medium, Arbeitsschritte)

Das Motiv ist komplett in Procreate auf dem Ipad entstanden. Nachdem ich mehrere Skizzen gemacht hatte, bin ich irgendwann bei dieser Version gelandet. Dann folgten Outlines, Farbe und Texturen. Mit der Farbkombination bin ich sehr happy! Obwohl es ja eine kühle Regenstimmung ist, wirkt die Illu durch die Pink- und Gelbtöne fröhlich-kinderbuchig.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Derzeit arbeite ich an einem Kinderbuch über Feen! Lustigerweise hat mir tatsächlich mein Fuck-Yeah-Kalender-Beitrag von 2024 zu diesem Job verholfen. Eine Lektorin hatte die Illu gesehen und hatte mich dann einfach gefragt, ob ich mir die Arbeit an so einem Projekt vorstellen könnte. Da hab ich natürlich Ja gesagt!