Woche 9: Carola Sieverding

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carola Sieverding

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Kurz, bevor ich mit der Ideenfindung und dem Skizzieren für das Kalenderbild angefangen habe, hatte ich mit einer Freundin über Illustrations-jobs gesprochen. Und irgendwann fiel mal wieder der Satz „Show the type of work you want to get!“ (also „Zeige Illustrationen, die du auch gerne als bezahlten Auftrag hättest“). Das habe ich mir zu Herzen genommen und meine Liebe zu Fantasy und Mythologie einfließen lassen. Ich habe in meinem Alltag als Kinderbuchillustratorin leider relativ wenig Zeit für eigene, freie Illustrationen und nutze den Fuck Yeah-Kalender deshalb immer als meinen kleinen Spielplatz für solche Experimente :)

Ich liebe Harpyien schon seit ich klein war – so genau kann ich auch nicht sagen warum 😅. An meinem Lieblingsfilm „Das letzte Einhorn“ kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil die Harypie, die dort vorkam, verdammt furchteinflößend für mich als Kind war.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Das Motiv ist komplett digital in Procreate am IPad entstanden. Ursprünglich hatte ich geplant, sehr gedeckte Farben zu nutzen – nebel-blau, braun, grau – um das Bild so wirken zu lassen, als käme es aus einem alten Märchenbuch, was mit „modderigen“ Aquarellfarben gestaltet wurde.

Dann bin ich aber einem spontanen Impuls gefolgt und habe mich dann doch sehr in dieses knallige Orange-Rot verliebt, was die ganze Illu in eine Abendstimmung verwandelt hat.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an 2 Pappbilderbüchern mit interaktiven Klapp-Elementen. Eines ist über Jahreszeiten, eines über Weihnachten. Außerdem habe ich 2 kleine private Comicprojekte, an denen ich dieses Jahr gern weiterbasteln möchte und meine Skills verbessern möchte. :)

Carolas Web-Adresse:

www.instagram.com/carolasie/