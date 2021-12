Woche 52: Carola Sieverding

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Carola Sieverding

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Da mir eine Kalenderwoche im tiefsten Winter zugelost wurde, musste es selbstverständlich ein winterliches Motiv werden. Durch Zufall bin ich noch einmal meinen Skizzen-Ordner durchgegangen und fand ein paar alte Studien zum Thema Polarfüchse. Da wusste ich – das ist mein Motiv!

Da in dieser Woche ja auch der Jahreswechsel stattfindet, wollte ich gern etwas Hoffnungsvolles und Helles transportieren. So kamen die Polarlichter und das eher „kuschelige“ Farbschema zustande.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist in weiten Teilen am Ipad in Procreate entstanden. Ein paar allerletzte Arbeitsschritte, wie z.B. das Hinzufügen von Texturen, fanden dann noch in Photoshop statt.

Am schwersten war es für mich, mich für eine Farbgebung zu entscheiden, weshalb ich gleich 3 Farbskizzen angefertigt habe, was sonst eher ungewöhnlich für mich ist. Die ersten beiden Versionen wirkten mir dann schlussendlich aber doch zu kalt und dunkel, sodass ich am Ende bei weichem Sonnenaufgangs-Licht gelandet bin.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Mein aktuelles Projekt ist ein Bilderbuch zum Thema „Zirkus“, was aller Voraussicht nach 2022 veröffentlicht wird. Ich freue mich schon sehr darauf!