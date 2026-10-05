Woche 41: Friederike Ablang

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Friederike Ablang

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Wenn man die Möglichkeit hat, etwas frei zu illustrieren, das potentiell von vielen Menschen gesehen wird, empfinde ich es als wichtig, diese Chance nicht ungenutzt zu lassen, Kritik zu üben dort, wo kritisiert werden muss. In diesem Fall zeige ich mit dem Finger auf den Plastikkonsum der Welt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Dieses Mal war es doch eher simpel, die Idee war im Kopf, ich habe sie mittels Zeichentablett direkt in den Rechner gezeichnet. Nur gibt es diesmal zwei Versionen. Hier sind beide Varianten zu sehen.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade ist ein Bilderbuch in die Läden gekommen, das mir riesigen Spaß gemacht hat – Nuno Nasenbär – wenn nur nicht diese Nase wär‘.

Nachdem ich Das krasseste Tier der Erde mit Kai Lüftner letztes Jahr im CalmeMara Verlag veröffentlicht habe, ist es dieses Jahr Ingolf Lück, mit dem ich gearbeitet habe, wieder unterstützt von diesem liebenswürdigen Verlag, der aus allen Einnahmen immer spendet – für Tier- und Menschenwohl.

Diesmal gehen Spenden an das Projekt Fruchtalarm, einer deutschlandweiten Initiative, die krebskranken Kindern und Jugendlichen auf kinderonkologischen Krankenhausstationen oder in Kinderhospizen mit einer Art Cocktailparty eine Überraschung und Abwechslung bieten.

Nach der Buchmesse in Frankfurt, anfang Oktober zeichne ich die Illustrationen für mein erstes selbstgeschriebenes Pixi-Buch, darauf bin ich sehr stolz.