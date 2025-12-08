Woche 50: Friederike Ablang

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Friederike Ablang

Im März diesen Jahres ist „Das Friedenstier – mit Stift und Flügeln für den Frieden“ herausgekommen, ich bin eine der drei Herausgeberinnen und eine der fast 150 Urheber:innen, die für dieses Buch Beiträge gezeichnet und geschrieben haben.

Das Motiv dieses Buches – Frieden auf Erden – zieht sich für mich durch das Jahr, befeuert durch die Nachrichten. Deshalb war es mir ein Bedürfnis, den Frieden auch im Fuck Yeah! als Wunsch darzustellen.

Zuerst gab es Gedenkel. Beim Joggen, beim Wäsche aufhängen, beim Kaffee… Dann einige Bleistiftskizzen im Skizzenbuch und dann habe ich das Ganze in Photoshop reingezeichnet. Noch dreimal an der Farbe vom Universum gedreht und – Peng! – an Joschi geschickt.

[Anmerkung: Joschi, das ist Johanna Baumann a.k.a. Schlogger, Herausgeberin des Fuck Yeah-Kalenders. – Christian]