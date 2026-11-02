Woche 45: Dörte Roßmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Dörte Roßmann

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?



Mir wurde ein herbstlicher Monat zugelost und mein erster Gedanke war: Ich möchte eine frische Farbpalette nutzen, als Gegengewicht zu den teils dunklen, tristen Herbsttagen, aber mit einer zur Jahreszeit passenden inhaltlichen Aussage. Da lag „Sich gemütlich einflauschen“ für mich nahe. Und da ich es liebe, Tiere bzw. insbesondere Hunde zu illustrieren, wurde eine gemütliche, farbenfrohe Indoor-Szene daraus.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Arbeitsschritte …)

Für den Kalender habe ich extra einen Stil genutzt, den ich bisher selten gebraucht habe – aus Spaß heraus, um mich handwerklich von dem abzuheben, was ich sonst umsetze: Illus mit prominenten Outlines, mit vielen kleinen Details usw. Für den Kalender habe ich plakativer und flächiger gearbeitet und in Parallelperspektive. Das hat mir die Freiheit ermöglicht, recht flexibel zu skalieren, zu spiegeln und Dinge vielseitig anzuordnen. Das habe ich sehr genossen, denn üblicherweise mache ich mehrere Roughs und Skizzen von Komposings. Hier war es eher so: Ich hab’s im Kopf und probiere einfach aus, bis mein Bauch sagt: „Sitzt.“ Die Elemente habe ich in Adobe Illustrator und Procreate illustriert und in Procreate final arrangiert. Eine gedecktere Farbvariante habe ich angesichts des Herbstes dann trotzdem noch ausprobiert – da funktionierten die Kontraste aber teils schlechter. Die entstandene Farbpalette behalte ich für künftige Projekte.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an einem Kinderbuch-Auftrag. Sobald der abgeschlossen ist, steht ein weiteres Kinderbuch an, worüber ich sehr glücklich bin. Kreative Projekte für Kids machen mich besonders happy. Außerdem will ich einige fiktive Portfolio-Arbeiten umsetzen, um zu zeigen, was ich künftig noch gerne machen würde. Und Illus sowie Designs für Business-Kunden stehen auch immer an. Wer mag kann auf Instagram (@dorodoesillus) zukünftig Einblicke zu all dem sehen. Denn Social Media steht auch auf meiner To-Do-Liste. Langweilig wird mir jedenfalls nie ;)