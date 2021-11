Woche 45: Ralf Marczinczik

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Ralf Marczinczik

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Viele von uns haben sicherlich schon Bilder der Makaken (einer Affengattung) gesehen, die sich in Japan in Warmen Quellen vor der Kälte schützen. Ich fand diesen Anblick immer schon sehr heimelig, kann mir aber auch gut vorstellen, dass diese Affen, könnten sie reisen, auch gerne den Winter in wärmeren Klimazonen verbringen würden. Daher war dieser Gedanke recht schnell in einem Bild zusammengefasst, denn schaut man genau hin, handelt es sich bei dem Lesestoff in seinen Händen um einen Reiseprospekt.

Joschi war so lieb und hat mir als Kalendermotiv, vermutlich sogar unwissentlich, meine Geburtstagswoche zugewiesen (der ist am 14.11.)-daher habe ich, weil auch ich mehr Haare besitze als ich brauche, eine besondere Affinität zu diesem Bild ;-)

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv entstand rein digital auf meinem PC. Die Skizze war schnell angelegt, und zum Malen kamen die Concept-Brushes von Kyle Webster zum Einsatz. Der Regen war dann eine Ebene mit kleinen Punkten, die ich mit etwas Bewegungsunschärfe versehen habe.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ein kleines Buch über einen Mann, der in einem Gefängnis sitzt und in der Mitte der Geschichte, wie durch einen Zaubertrick, daraus verschwindet. Sollte im Januar fertig werden…