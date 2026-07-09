Die Welt in naher Zukunft: Tech-Konzerne wetteifern, wer die besten Longevity-Produkte auf den Markt bringt, eine strenge Geburtenkontrolle ist die Folge. Heterosexueller Sex wird von nun an streng reglementiert, gleichgeschlechtlich dagegen darf man nach Belieben, da ohne weitere Konsequenzen. Welcome to a brave new world.

Alles ist vernetzt. Wetter ist längst eine Waffe, ebenso Gedankenkontrolle mittels Impulsstrahlen. Die Nationen sind in einem weltweiten Konflikt über Einflusssphären, in Amerika ermöglicht ein Konzern namens AV seinen Kriegsgefangenen, sich einen Kontrollchip implantieren zu lassen, um ein Leben mit relativ vielen Freiheitsgraden führen zu dürfen. Und es gibt Menschen mit ausgeprägten Integritätsstufen gegen die Gedankenkontrolle. Einer davon ist der Pilot Jake, ein Kriegsgefangener, der sich chippen lässt, da ein Milliardär sich für ihn interessiert. Wird seine Integritätsstufe ausreichen, den Einfluss des Chips unterlaufen zu können?

Der Autor dieses Szenarios, Casper S. Lötzerich, ist kein Neuling im Underground, von ihm stammen (unter anderen Namen) Arbeiten wie Punkrock Heartland (Männerschwarm Verlag) und Hexenblut (Luftschacht), außerdem gab es Beiträge von ihm im Magazin Plop. Seine nun vorliegende Arbeit Bobby & Jake ist beinharte Science Fiction im Stil der Romane, wie sie in den 70ern und 80ern vorzugsweise im Heyne Verlag unter dem Lektorat von Wolfgang Jeschke erschienen sind: SF mit starkem Gegenwartsbezug und sozialen Verwerfungen, extrapoliert in die nahe Zukunft. (Die New-Wave/Cyberpunk-Autoren John Brunner und William Gibson scheinen mir eine geeignete Referenz zu sein.) Lötzerichs Comic ist eine fordernde, anspruchsvolle Lektüre, grafisch sehr kompetent und einladend in Szene gesetzt. Casper S. Lötzerich kann Stimmungen erzeugen und beherrscht die Dialogregie im Comic, ohne auf Seiten voller Talking Heads zurückgreifen zu müssen. Manchmal erinnert sein Stil etwas an Frank Millers DK2-Phase, sowohl in der Darstellung von Flugzeugen und Technologie als auch in der satirischen, politisch zugespitzten Erzählhaltung. Gerade in der zweiten Hälfte der Story gelingt es Lötzerich dabei beispielhaft, Spannung und Action, insgesamt die erzählerische Intensität, hochzufahren. Der Künstler kontrolliert das Medium hervorragend. Sein Stil gestattet Dynamik wie Entschleunigung.

Die Story ist vor allem insofern fordernd, da Lötzerich es liebt, die Motivationen seiner Figuren lange im Unklaren zu halten. Nach einem kurzen Exposé darüber, was die Welt der Zukunft für uns an Technologien bereithält, nimmt der Künstler in Folge die Beobachterperspektive ein, womit er bis zuletzt einige Überraschungen für uns bereithält. Im Fokus der Story bleibt der Kriegsgefangene Jake, der, nachdem er gechippt wurde, erst beim Milliardär Riebenoir landet und später an den Unternehmer Bobby weitergereicht wird, der ihn begehrt. Ein Spiel von sexueller Begierde und Intrigen nimmt seinen Gang, das lange undurchsichtig bleibt und dessen Verlauf hier auch nicht weiter angedeutet werden soll.

Die wendungsreiche Geschichte bietet – aller Underground-Ästhetik zum Trotz – ernstzunehmende SF von beeindruckender epischer Breite. Ich finde es eine schöne Sache, dass Lötzerich die SF in seinem neuen Werk ein Stück weit vom Hochglanz ästhetischer Kommerzprodukte befreit. Bei diesem Cyberpunk-Projekt ist neben Cyber auch der Punk programmatisch. In unserer Zeit, in der das Futuristische zum Alltag wird, ist diese Rückbesinnung zu dem, was SF früher zu leisten in der Lage war, äußerst erfrischend.

Ein schmutziges SF-Epos zwischen New Wave und Cyberpunk.