Woche 28: Johannes Lott

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich diesmal einen Sommermonat zugewiesen bekommen habe, wollte ich auch ein Sommermotiv umsetzen, logisch. Eine Inspiration war der Film „Call me by your name“, der sich mir visuell sehr eingeprägt hat.

2. Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Ich wollte einen flächigen Stil außerhalb meiner comic-inspirierten Komfortzone ausprobieren. Die Grundskizze war dennoch line-basiert (siehe Anhang). Die Umsetzung hat dann in dem Programm „Rebelle“ stattgefunden, das relativ realistisch analoge Strukturen und Pinselstriche simuliert (Was aber gerade in der finalen Druckgröße höchstens dezent auffällt).

3. Was ist dein aktuelles bzw. nächsten Projekt?

Zur Zeit arbeite ich neben diversen Projekten für Brettspiel- und Buchverlagen an meinem Comic „Martha & die müffelnden Müllmonster“, zu dem ich Anfang des Jahres ein Crowdfunding gestartet habe. Momentan befinde ich mich in der Kolorierungs-Phase, ich peile eine Veröffentlichung Ende des Jahres an. Wer über aktuelle Projekte auf dem Laufenden bleiben möchte, kann das sehr gerne bei Instagram tun.