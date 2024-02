Woche 8: Johannes Lott

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Nachdem ich die letzten Jahre vor allem menschliche Protagonisten auf den Kalendermotiven untergebracht hatte, wollte ich diesmal etwas mit Tieren versuchen. Zudem wollte ich diesmal eine Kinderbuch-Ästhetik verwenden, da ich mit meinem Kind gerade sehr viel hübsch gezeichnete Bilderbücher gelesen hatte. Allzu süß sollte es allerdings auch nicht werden, daher der Twist mit dem brennenden Gebäude im Hintergrund.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Das Motiv ist in der App Procreate auf dem iPad entstanden, also rein digital. Nach einer groben Schwarz/Weiss-Skizze folgten zuerst rudimentäre Farbflächen, dann Details und schließlich diverse Licht- und Schattenlayer, Texturen etc. Wenn ich das Motiv heute ansehe habe ich es

in der Hinsicht vielleicht etwas übertrieben. Gerade in der finalen Druckgröße würden klarere Flächen und Kontraste für mehr Lesbarkeit sorgen.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich veröffentliche zur Zeit regelmäßig kurze Cartoons zum Thema A.I.-art auf meinem Instagram-Profil: www.instagram.com/jodelj

Ansonsten arbeite ich viel an Podcast-Covern wie für „Radio Nukular“, die seit Jahren ein Stammkunde sind. Außerdem versuche ich mich an einfachen 3D-Assets für ein noch geheimes Gameprojekt bei der Firma „Crazy Bunch“.