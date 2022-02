Woche 6: Johannes Lott

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Johannes Lott

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich beteilige mich seit Entstehung des FY-Kalenders mit großer Freude am Projekt. Inzwischen weiß ich relativ genau, in welche Richtung viele der Motive gehen: Es geht oft sehr „nett“ und märchenhaft zu, oft steht ein einzelner Charakter im Mittelpunkt. Das soll gar nicht shady rüberkommen, diese Motive sind oft großartig und gerade technisch weit über meinem Zeichen-Niveau. Aber ich wollte mich hier bewusst davon abheben, um für mehr Abwechslung zu sorgen. So kam es zu dem städtischen, eventuell etwas trostlosen Winter-Motiv mit mehreren dargestellten Personen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist komplett am iPad mit der App „Procreate“ entstanden. Nach einer ersten groben Skizze folgten die Outlines, dann die Grundfarben, dann diverse Schatten-, Licht- und Texturlayer. Ich gehe da meist nach der selben sehr strukturierten Art vor.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Zur Zeit arbeite ich bei dem Hamburger Videospiel-Hersteller „Crazy Bunch“ an einem tollen Projekt, über das ich leider noch nicht viel verraten darf. Es wird aber auf jeden Fall einen handgezeichneten und schön animierten 2D-Zeichentrick-Look aufweisen.

Zudem erscheint beim Kosmos-Verlag bald ein Brettspiel, das ich illustriert habe. Auch hier darf ich leider noch keine konkreten Fakten nennen. Einfach in den nächsten Wochen/Monaten die Augen danach offen halten.

Am besten geht das natürlich, wenn man meinem Instagram folgt. :)