Woche 32: Maren Amini

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Maren Amini.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe ein Ladenatelier in St. Pauli (Fritzen, in der Wohlwillstraße 20) in dem ich gerahmte Drucke verkaufe. Dieses Motiv verkaufe ich dort im Format 70 × 100 cm (link). Es soll einfach ein richtig gutes Gefühl vermitteln – ein Bild an der Wand, das ständig für gute Vibes sorgt. Es soll so etwas ausdrücken wie: „Ich fühle mich so unglaublich wohl in meiner Haut.“

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Das Motiv ist digital in Procreate entstanden. Ich habe dafür digitale Buntstifte und Wasserfarben verwendet.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite gerade an einem neuen Comic. Mein letztes Projekt heißt Ahmadjan und der Wiedehopf. [befand sich auf der Nominierungsliste zum Max und Moritz-Preis, die Redaktion]