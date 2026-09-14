Woche 38: Jessica Smirnow

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Jessica Smirnow.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Mein Mann ist ein großer Aquaristikfan. Ich wollte unbedingt etwas fischiges zeichnen. Da ich außerdem Orcas und Wale im Allgemeinen sehr beeindruckend finde und gerne einige der verschiedenen Walarten zeichnen wollte, bin ich so auf dieses Motiv gekommen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Die Idee fand tatsächlich erst in meinem Skizzenbuch ihren Platz. Dort habe ich erst mal mit einem ganz normalen Bleistift die Wale vorskizziert. Danach habe ich mich mit Alkoholmarkern an die Coloration gesetzt, die Outlines habe ich mit einem blauen Polychromo nachgezogen.

Für die digitale Version habe ich meine Zeichnung aus dem Skizzenbuch fotografiert und in Procreate importiert. Die Deckkraft dieses Layers habe ich sehr schwach eingestellt, sodass ich dann auf einem neuen Layer mit einem sehr weichen Bleistift- bzw. Buntstiftpinsel (6B) die Outlines ziehen konnte. Die Wale habe ich dann dieses Mal tatsächlich auch mit dem gleichen Pinsel coloriert, da mir der Buntstiftlook sehr gefiel. Für den Hintergrund habe ich mich für Blautöne mit einem Aquarellpinsel entschieden, sodass es wirkt wie das Wasser, in dem sie schwimmen. 🙂

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Zurzeit arbeite ich tatsächlich sehr intensiv daran mein Portfolio zu aktualisieren und etwas umzustellen. 😌