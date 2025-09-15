Woche 38: Mandy Jensen „Mähnds“

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Mandy Jensen „Mähnds“

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da ich dieses Mal eine Septemberwoche bekommen habe, wollte ich unbedingt etwas herbstliches zeichnen. Herbstliche Farbtöne und kleine Tierchen, das geht immer. Und ich stellte mir vor, wie die Äpfel immer reifer werden und von den Bäumen fallen. Vielleicht so, dass dem kleinen Igel da ein Malheur passiert und ihm seine Freunde zur Hilfe kommen müssen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Hier habe ich komplett digital am Ipad in Procreate gearbeitet. Anfangs waren die Farben noch sehr unausgereift, da musste ich etwas an den Farbreglern rumspielen, bis ich dann die richtigen Töne getroffen habe.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell sitze ich zusammen mit Freunden an einer Comicanthologie, die als Schwerpunkt den Trope „Stuck Together“ hat. Jeder von uns interpretiert dieses Trope auf seine eigene Weise. Bei mir sind es zwei ganz neue Charaktere, die durch eine magische Blume aneinander „kleben“ und einen Weg finden müssen, sich davon zu befreien.

Parallel dazu habe ich noch einen Kurzgeschichtenband zu meiner Comicreihe „Sturm ist erst“ fertig gestellt.