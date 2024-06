Woche 24: Mähnds

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Mähnds.

Ich dachte sofort an den norddeutschen oder auch dänischen Strand. Als Kind war ich oft dort und erinnere mich an lange Sandstrände mit vielen Drachen. Es gab immer eine frische Brise. Das wollte ich gern darstellen.

Das Motiv ist komplett digital entstanden, am Ipad und mit Procreate.

Aktuell arbeite ich an meiner Comicserie „Sturm ist erst“ an Band 4, und an einem Comicprojekt für die Uni.