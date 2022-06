Woche 24: Willze

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Willze.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Die Grundidee war eine gemütliche Atmosphäre, in der man sich entspannen kann. Die Details kamen dann beim Machen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Entstanden ist alles inkl. der Skizze in Procreate am iPad. Gestartet bin ich mit der Figur in der Mitte und alles drum kam dann nach und nach dazu. Ein paar Sachen waren mir sehr wichtig: Cozy-Game, weiche Sonnenstrahlen und Ruhe. Quasi genau der Ort, an dem ich sein möchte, wenn mir gerade alles zu viel wird.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich habe gerade erst ein längeres Kundenprojekt (Illustrationen für eine Ausstellung über nachhaltige Landwirtschaft) beendet und stehe in einem anderen Projekt (Illustration und Animation für eine Lern-App) in Warteposition, weshalb ich jetzt erstmal plane die Zwischenzeit mit ein paar Fortbildungskursen und Portfolio-Pflege (dringend nötig) zu überbrücken.

Ansonsten halte ich mir Instagram immer noch für private Projekte frei, denn ich brauche einen Ort, an dem ich auch einfach mal zeichnen und animieren kann, was ich möchte (wenn die Zeit mich lässt). Instagram: Willze – Illustration & Motion (@willze) • Instagram-Fotos und -Videos