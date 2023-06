Woche 23: Dominik Wendland

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Dominik Wendland.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Die Idee ist ja relativ simpel, die Formen sind ein bisschen aus meinem Zine „Country Side“ wo so ein Cowboy durch die Prärie reitet. Ich wollte einfach so einen richtigen Sommertag darstellen, an dem die Sonne so stark scheint, dass der Himmel schon mehr weiß als blau wirkt.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Die Outlines sind mit einem 1.00mm Rapidographen in mein Skizzenbuch gezeichnet, das ich dann gescannt und digital in Clipstudio koloriert hab.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Mein „Antidepri Tagebuch“ ist ja grade erst rausgekommen, aber ich arbeite schon eine Weile an einem neuen Langcomic der „Immer Alles Anders“ heißt und hoffentlich dieses Jahr noch fertig wird.

Link zum Jaja-Verlag, in dem das Antidepri-Buch erschienen ist: Antidepri Tagebuch – Jaja Verlag. Das Buch ist dort als vergriffen gemeldet, weil der Verlag ein Jahr pausiert. Im Buchhandel (z.B. Amazon) ist es aber verfügbar.