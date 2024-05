Woche 19: David Füleki

Das Kalendermotiv der Woche stammt von David Füleki.

Wie ist die Idee zu dem Kalendermotiv entstanden?

Zum Glück wurde mir die Muttertagswoche zugeteilt und ich bin großer Muttertags-Cartoonist. Nach Weihnachten und May the Fourth ist das der Feiertag, zu dem ich bisher den meisten Content kreiert hab. Das Motiv zeigt meine Frau und unsere beiden Kinder Vincent und Vivienne bei einer typischen Mutter-Kinder-Situation. Tatsächlich war das Ganze aber auch spekulativ, da unsere Tochter zu dem Zeitpunkt, als ich das gemalt hab, vielleicht gerade mal frisch geboren war. Wenn überhaupt! Bin grad schwer am Überlegen. Hmmm … Ey, kann das sein, dass … Nee, du, ich glaub, meine Frau war da noch schwanger und ich wusste nur, dass es eine Tochter wird. Was ich zu Papier brachte, sollte aber auch das prognostizieren, was genau diese Woche im Jahr 2024 lossein könnte. Und ich hab’s ganz gut getroffen! Das Mädchen sieht wirklich dem spekulativen Design des Kalender-Motivs sehr, sehr ähnlich. Und sie albert auch viel mit ihrem Bruder im großen Bett rum. Passt schon erstaunlich gut.

Ach, und ein Monster is da ja auch noch. Egal.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte..)

Die Blaupause entstand auf einer Convention als Commission. Die Kundin wünschte sich „irgendwas“ und so gab’s das Motiv das erste Mal. Als recht aufwändiges Aquarell. Für den Kalender hab ich nur die Bleistiftvorzeichnung analog gezeichnet. Der Rest ist digital.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell sitze ich an einem Tutorial-Buch für den Topp-Verlag. „Action-Manga zeichnen“. Darin fasse ich die wichtigsten Sachen zusammen, die ich über mein Steckenpferd-Genre Shonen-Manga in den letzten knapp 25 Jahren gelernt hab. Zeichentipps spielen darin eine wichtige Rolle, aber auch narrative sowie gestalterische Modelle, die ich z.B. an der Uni aufgeschnappt hab. Mit diesem Mix konnte ich mich selber lange ganz gut durchmogeln als Mangaka. Bald können’s alle nachmachen.

Diese oder nächste Woche erscheint „Doc Caro – Einsatz im Blut“, der zweite Band der medizinischen Erklär-Manga-Reihe, die ich zusammen mit Dr. Caralo Holzner mache.

Noch recht frisch ist „GermanLetsPlay und der Traum des Dämons“ sowie eine komplett überarbeitete Neuauflage des ersten Bands von „78 Tage auf der Straße des Hasses“. Das Buch war jetzt sieben Jahre etwa vergriffen; wurde Zeit, da was dran zu ändern. Die Bände 2 und 3 will ich auch zeitnah in Angriff nehmen.

Zudem veröffentliche ich in letzter Zeit regelmäßig Artbooks mit Content meines Instagram-Accounts. Darüberhinaus arbeite ich aktuell an etwa 20 weiteren Sachen. Das ist aber größtenteils noch top secret und einiges erscheint vielleicht nie … 2024 würde ich aber schon gern auf etwa sechs Buchveröffentlichungen kommen.