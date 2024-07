Woche 30: Matthia Tiemeyer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Matthia Tiemeyer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich mag es, Monster bzw. Trolle zu zeichnen. Ebenso mag ich es meine Tochter zu illustrieren.

In diesem Motiv verbinde ich beides, denn unsere Tochter hat in der Woche, die mir im Kalender zugeteilt wurde Geburtstag. :D Also habe ich eine Partyhöhle illustriert.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Wie immer starte ich mit der Figurenentwicklung an sich. In diesem Fall war es der Troll, den ich im ersten Schritt entwickelt habe. Als ich mit der Figur zufrieden war, habe ich mit der Skizze der Szene an sich gestartet.

Für die Farbigkeit der ganzen Szene habe ich mir ein paar Moodbilder auf Pinterest zusammengesucht. Danach ging es an die Reinzeichnung bzw. Ausarbeitung. Ich illustriere komplett digital und in Procreate am iPad. Hier habe ich ein paar Aquarellpinselspitzen ausprobiert, die ich mir zuvor gekauft habe.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich sitze gerade bei sommerlichen Temperaturen an einem Auftrag für einen Adventskalender für Kinder. :D Ansonsten arbeite ich gerade in erster Linie an meinem Kinderbuch-Portfolio.