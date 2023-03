Woche 11: Mähnds

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Mähnds.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da mein Motiv im März erscheinen sollte, dachte ich anfangs noch an alle möglichen Frühlingsblüher, wie Krokusse, Schneeglöckchen und Co, wollte aber irgendwie mal ein Blümchen zeichnen, das man vielleicht nicht so oft damit verbindet. Nach ein wenig Recherche fand ich dann Buschwindröschen. Damit einhergehend erinnerte ich mich an einen Frühjahrsspaziergang mit einer Freundin, bei schönem Wetter und fanden diese Blümchen im anliegenden Wald, die sich wie ein Teppich auf dem Boden verbreitet haben. Dieses Gefühl der ersten längeren spürbaren Tage und Frühlingsluft um die Nase wollte ich reproduzieren.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Es ist komplett digital am IPad mit Procreate entstanden. Eigentlich wollte ich erst traditionell arbeiten, aber wusste nicht, ob ich die Lichtreflexion so gut hinbekommen würde? Und da ich mich eh noch etwas mehr digital reinfuchsen wollte, sah ich es gleich auch als kleine Übung an.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich arbeite an meinem Portfolio und mache mit den gleichen Figuren eine kleine Bilderstrecke. Parallel dazu sitze ich am Storyboard zu Band 4 meines Comicprojekts „Sturm ist erst“.