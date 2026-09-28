Woche 40: Adrian vom Baur

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Adrian vom Baur

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Vor vielen Jahren hatten wir bei einer Ausgabe der von mir mit herausgegebenen Comic-Anthologie JAZAM! das Thema „Zeit“ und haben zusammen mit der Illustratorin Daniela Uhlig Bildideen fürs Cover gebrainstormt. Mein Vorschlag mit den zeitreisenden Touristen, die Handyfotos von Dinosauriern machen, wurde damals nicht genommen, aber er blieb mir im Hinterkopf hängen und fiel mir wieder ein, als ich letztes Jahr nach einem Kalendermotiv für „Fuck Yeah“ gesucht habe.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Alles an meiner Illu, von der Vorzeichnung bis zur Koloration, ist komplett digital mit meinem Cintiq-Stifttablett und Photoshop entstanden.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

2025, vor ziemlich genau einem Jahr, erschien bei Carlsen der erste Band von „Heavysaurus“, dem offiziellen Comic zur beliebten Dino-Metal-Band, geschrieben und gezeichnet von mir. Ende 2026 erscheint mein zweites Comic-Abenteuer mit den Metal-Dinos. In der Zwischenzeit habe ich für Heavysaurus außerdem etliche Hörspielcover und zwei Kalender illustriert.

Gerade letzte Woche habe ich die Arbeit an meinem ersten Erstlesebuch abgeschlossen – auch schon wieder was mit Dinos, aber diesmal ohne Metal-Musik. Erscheinen wird es im Frühjahr 2027. Weitere Kinderbuch-Projekte sind in Planung.