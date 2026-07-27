Woche 31: Stephan Lorse

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Stephan Lorse.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Zu Beginn habe ich Begriffe aufgeschrieben, die mir zu meiner Kalenderwoche eingefallen sind. Nach ein paar Begriffen kamen dann auch schon die ersten Ideen für Bilder, die ich dann als ganz grobe Mini-Skizzen (Thumbnails) in mein Skizzenbuch gezeichnet habe. Wenn es gut läuft, sorgt jede Skizze für neue Ideen. Manchmal kombiniere ich eine Skizze mit einem anderen Wort, um eine Idee weiterzuentwickeln. Jede Idee ist ok und wird erst mal zu Papier gebracht. Im Idealfall lande ich dann irgendwann bei der Idee, die ich umsetzen möchte.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Thumbnail und eine grobe Vorzeichnung habe ich in meinem Skizzenbuch gemacht. Alles Weitere habe ich dann in Procreate auf meinem iPad illustriert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Aktuell arbeite ich an meinem neuen Comic „River Rhine“, einer Neuerzählung der Nibelungensage.