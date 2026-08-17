Woche 34: Sia

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sia.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Eigentlich wollte ich schon immer vor allem Projekte in Fantasy-Settings zeichnen, hing aber mit der Mitarbeit an „aquabox headquarters“ in einem alltäglichen/eher futuristischen Setting fest. Für den Kalender konnte ich mich endlich darin auslassen. Ich liebe Bilder, die kleine Geschichten erzählen. Und alles um Freundschaft und gemeinsame Wege.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Leider hab ich vergessen, wo und wie ich die ersten Ideen gesammelt habe, vermutlich auf irgendeinem Zettel. Skizze und Lines sind in Procreate am iPad entstanden, koloriert hab ich das Bild am Rechner in Clip Studio Paint.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade steht das Storyboard für einen Kurzcomic, der zusammen mit Comics von Freunden in einer kleinen Anthologie erscheinen soll. Und in jeder (viel zu wenig vorhandenen) freien Minute zeichne ich Fanwork zum Pen-&-Paper-Projekt Tales off the Script.