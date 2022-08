Woche 34: Katharina Bocklage

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Katharina Bocklage.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe 2021 angefangen, mich im Juni zeichnerisch ganz dem lieben Huhn zu widmen, da lag es für mich sehr nahe auch für den Kalender und meiner Woche im August eine gackernde Dame zu zeichnen.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Zuerst sah die Illustration noch ganz anders aus, es war eine Gartenszene mit Hintergrund und vielen Details. Aber nachdem ich daran den letzten Strich gezeichnet hatte, fand ich, der August verdiente noch ein wenig mehr Sommer-Feeling, und so schickte ich das Huhn dann doch lieber baden. Gezeichnet habe ich das Bild komplett am Tablet, was mittlerweile tatsächlich mein Lieblingsmedium ist. Zu Beginn ist immer ein chaotisches Scribble, aus dem ich dann Stück für Stück das Motiv „herausschnitze“. Hier arbeite ich vor allem mit der App Procreate und den Brushpacks von Max Ulichney.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade sitze ich an einem Wimmelbuch. Aber Hühner, die male ich zwischendurch natürlich auch immer noch!

Bonus: Making Of als Zeitraffervideo. Press Play and enjoy!