Woche 47: Stephan Lorse

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Stephan Lorse

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Ich habe angefangen, alles aufzuschreiben, was ich mit dem November verbinde. Durch das Schreiben entstehen in meinem Kopf Assoziationsketten, die zu mehr Schlagwörtern und auch Bildideen führen. So starte ich sehr häufig mit einer Illustration. Am Ende war der November für mich der Monat, in dem der Wald am ungemütlichsten wird und ich konnte mir nichts schlimmeres vorstellen, als durch nasskalte Wälder zu ziehen. So kam ich auf die Idee einer Jagdszene im Wald (weil Jäger*innen halt durch die Wälder streifen). Ich bin aber nicht der größte Fan davon, Tiere zu töten, darum hab ich die Situation herumgedreht und so wurden die Jagenden zu den Gejagten.

Wie ist das Motiv entstanden?



Zuerst habe ich eine Reihe ganz grobe, sehr kleine Skizzen in mein Skizzenbuch gemacht, bis ich mit einer Idee und einem Bildaufbau zufrieden war. Danach habe ich Vorzeichnung, Outlines und die Farbflächen in Procreate gemacht und zum Schluss in Photoshop noch ein paar Effekte drüber gelegt.

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Aktuell arbeite ich an mehreren Kundenaufträgen, über die ich nicht wirklich was erzählen kann. Wenn ich Zeit für meine privaten Projekte habe, arbeite ich momentan an einem neuen Comic über ein Agentenduo, das sich paranormalen Fällen stellt. Ich bin auch Teil des Comic-Podcasts „Panel Party“, den kann ich nur wärmstens empfehlen wenn man sich für das Zeichnen von Comics interessiert: https://www.youtube.com/channel/UC1h2FQpUU2uKzJLuEczisxA