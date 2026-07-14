Woche 29: Ina Hattenhauer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Ina Hattenhauer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ich hatte eine Sommerwoche zugelost bekommen, von daher wollte ich gern einen Ferienmoment zeichnen. Und irgendwie hat sich dann ein Frosch ins Bild geschlichen. Liebe es einfach, Frösche zu zeichnen und stelle mir das Leben auf so einem Seerosenblatt auch sehr chillig vor.

Wie ist das Motiv entstanden? (Technik, Medium, Arbeitsschritte …)

Komplett am ipad in Procreate gezeichnet, auf dem Rechner in Photoshop nochmal „drübergegangen“ und finalisiert.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Illus für ein Bilderbuch. Nach dem Urlaub dann ein Kindersachbuch und ein erzählendes Kinderbuch.