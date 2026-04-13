Woche 16: Susann Hoffmann

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Susann Hoffmann.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Ehrlich gesagt war das Motiv eine ungenutzte Skizze für einen Tierfutter-Kunden, da ich die Deadline für den Kalender ein wenig verschlafen hatte. 😅 Zum Glück hat die Skizze total gut gepasst, da die Skizze für einen kleinen Frühlingsgruß gedacht war und wir uns mit dieser Kalenderwoche mitten im April befinden – puh! :)

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist vollständig am iPad in Procreate entstanden. Ich befinde mich gerade in einer kleinen Experimentierphase, was meinen Stil angeht, und ich hab hier ein wenig mit Outlines und mehr Texturen gearbeitet als üblicherweise. Solche freien Projekte sind immer der perfekte Zeitpunkt, um mal ein wenig freier herumzuprobieren. 😊 Ich hänge mal ein paar Zwischenschritte an, aber der Prozess ist meist ziemlich geradlinig: ich habe eine grobe Skizze, die ich verfeinere, bis ich Outlines habe. Dann fülle ich auf einer Ebene darunter die Flächen und gebe diesen wiederum auf einer Schnittmaske Textur und Details.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Proiekt?

Aktuell habe ich recht viele freie Kapazitäten und fokussiere mich auf Dinge, die während hektischeren Zeiten oft liegenbleiben: Website- und Netzwerkpflege, mehr freies Zeichnen sowie Ideen für eigene Projekte entwickeln. Noch ist nichts spruchreif, aber ich hätte Lust, irgendwann ein ganz eigenes Kinderbuch zu entwickeln. :)