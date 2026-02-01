Währenddessen… (KW 5)

Wie wollen Sie Ihre Rollenspiele? Analog oder digital? bei Christian und Niklas gibt es Beides: Reclams Rätselabenteuer und 8-Bit-Adventures.

Christian: Das Spielbuch lebt. Aus einer Laune heraus habe ich einfach mal im Internet gesucht, ob der Autor Jens Schumacher mal wieder etwas Ansprechendes im Spielbuch-Sektor veröffentlicht hat, sein Krimispielbuch „Der tätowierte Tote„ von 2021 hat mir damals außerordentlich gut gefallen (es ist im Internet leicht zu finden). Tatsächlich: 2025 sind bei Reclam drei literarische Rätselabenteuer erschienen, in denen man die Handlung von Kafkas Verwandlung, Mary Shelleys Frankenstein und Poes Morde in der Rue Morgue interaktiv nachspielen kann. Klingt interessant.

Bisher kenne ich nur Kafkas Verwandlung, das damit beginnt, dass man als Handlungsreisender Gregor Samsa in seinem Bettchen aufwacht, nur um zu merken, dass man sich über Nacht in einen Käfer verwandelt hat. Aber was tun in dieser Situation? Versuchen, die Unpässlichkeit wegzuschlafen (weiter bei 79)? Mutter bitten, den Arzt zu holen (weiter bei 22)? Oder mit eisernem Willen aufstehen, um seine Pflicht zu erfüllen, wir Handlungsreisende dürfen schließlich nicht bei kleinen Unpässlichkeiten das Handtuch werfen (weiter bei 96)? Unangenehmerweise ist jetzt auch noch mein Vorgesetzter im Flur, um mich an meine Pflichten zu erinnern und der Vater bebt schon vor Wut. Was für eine Katastrophe.

Das Buch zählt gerade mal 130 Stationen, und doch habe mir fast die Zähne daran ausgebissen; zeitweise dachte ich, dass mich doch sicher nur ein Druckfehler daran hindert, den goldenen Lösungsweg zu finden, ständig verfiel mein Gregor Samsa aufs Neue dem Wahnsinn oder sein Schicksal endete auf andere grauenvolle Weise. Aber es gibt eine Lösung: wie bereits bei Die tätowierte Tote beweist Jens Schumacher ein goldenes Händchen darin, sein literarisches Labyrinth mit vielen falschen Fährten auszustatten und selbst wenn man den goldenen Lösungsweg findet, ist die Gefahr groß, diesen zu früh wieder zu verlieren, so dass man am Ende doch noch als armer Käfer in der Ferne sein Gedächtnis verliert oder in einer dunklen Kiste verendet.

Jens Schumacher weiß, dass es einem erwachsenen Leser eigentlich nicht zuzumuten ist, ständig Würfel rollen zu müssen, trotzdem hat er auch ein bisschen Zufallsprinzip eingestreut: man wird ab und an aufgefordert, das Buch an beliebiger Stelle aufzuschlagen und die Zahlen der Textstationen zusammenzuzählen, so dass je nachdem, ob die Summe gerade oder ungerade ist, der Zufall entscheidet, was als nächstes passiert. Zudem gibt es Hinweise zu sammeln und bei Bedarf Zahlen zusammenzuzählen, um geheime Stationen zu finden, die sonst nicht erreichbar sind. Und bei Fehlentwicklungen ist darüber Buch zu führen, wie weit man dem Wahnsinn bereits anheim gefallen ist.

Reclams Rätselabenteuer sind eine wunderbare Spielerei zu beliebten Büchern und von einem der arriviertesten deutschen Rätselbuchautoren auf hohem Niveau in Szene gesetzt.

Niklas: 8-Bit Adventures 2 ist die Fortsetzung von 8-Bit Adventures , einem rundenbasierten Rollenspiel im 8-Bit Stil der ersten Final Fantasy– oder Dragon Quest–Spiele. Der zweite Teil macht einiges anders, das sieht man schon an der Optik: die ist zwar immer noch 8-Bit, aber die Modelle haben mehr Details, genau wie die Umgebungen und Schätze. Die Monster erinnern auch nicht mehr an erste Entwürfe, sondern an Kreaturen, die es mit den Gegnern alter Spiele aufnehmen können.

Die Vielfalt spiegelt sich auch im Gameplay wieder. Eine Seeschlange muss ich anders bekämpfen, als einen Robotersoldaten. Die neuen Gruppenmitglieder verdeutlichen diesen Wandel ebenfalls. Neben den drei Haupthelden aus dem ersten Spiel schließen sich vier weitere Begleiter an, die unterschiedliche Spielstile besitzen. Daraus ergibt sich, dass ich im Kampf Gruppenmitglieder oft tauschen muss, um ein harmonisches Zusammenspiel aller Figuren zu erreichen. Charakter Nummer Eins mag einen Gegner schwächen, damit er durch Charakter Nummer Zwei ersetzt wird, der dann von Nummer Drei gestärkt wird, damit Charakter Nummer Zwei den maximalen Schaden beim Feind anrichtet. Das macht die Kämpfe komplexer, dynamischer und nervenaufreibender.

Dynamischer ist auch die Handlung. Während es im ersten Teil noch darum ging, recht geradlinig einen Feind zu vernichten, macht der Antagonist in diesem Spiel mehrere Verwandlungen durch und sein Verhältnis zur Heldengruppe ändert sich mal zum Guten, mal zum Schlechten. Die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern werden ebenfalls beleuchtet und der Focus der Handlung verschiebt sich bisweilen: mal geht es darum, dass ein Charakter von den anderen gerettet werden muss, dann wieder muss man verhindern, dass der Antagonist die Vernichtung der Welt vorantreibt. Besagte Welt erhält ebenfalls mehr Tiefe. Die Entwickler haben sich dafür entschieden, ihre Eigenarten, etwa einen gottgleichen Computer, als Kanon anzusehen und führen mich von mittelalterlichen Städten zu futuristischen Fabriken und über die Einschränkungen des Planeten hinaus. Das ist immer verständlich, aber an manchen Stellen fühlen Neuankömmlinge vielleicht nicht so viel wie Spieler*innen des ersten Spiels.

8-Bit Adventures 2 ist auf Steam, GOG und für die Switch erhältlich. Im Vergleich zu anderen Spielen ist es recht günstig, aber wer will, kann auch den nächsten Sale abwarten. Normalerweise ist es dabei. Ich persönlich würde es zum vollen Preis kaufen, um diese kleine Perle zu unterstützen, die sich an alten Mechaniken bedient, um etwas Eigenes daraus zu machen.

Link zum Trailer: https://store.steampowered.com/app/733110/8Bit_Adventures_2/