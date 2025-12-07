Währenddessen… (KW 49)

Winter – Spielezeit. Niklas ist zurückgekehrt und hat ein schönes Spiel mitgebracht.

Niklas: 8 – Bit Adventures: The Forgotten Journey ist ein schönes Spiel für’s Wochende. In acht Stunden rette ich mit einem heldenhaften Trio die Welt. Die Grafik ist bewusst an alte 8-Bit Klassiker wie die ersten Dragon Quest – und Final Fantasy – Spiele angelehnt. Soll heißen, meine Figuren sind putzige, kleine Pixelfiguren, die in Primärfarben (Rot, Blau, Grün) getunkt wurden, damit man sie auseinanderhalten kann.

Die Kämpfe laufen rundenbasiert ab und jeder Charakter hat eine bestimmte Rolle; die grüne Schurkin ist flink, der blaue Kämpfer haut drauf und der rote Zauberer … zaubert. Das alles kennt man schon und 8 – Bit Adventures: The Forgotten Journey ist sich dieser Einflüsse bewusst und spielt mit ihnen. Die Kämpfe werden zum Beispiel durch das Farbensystem bereichert. Wie die Hauptfiguren sind manche Gegner rot, blau oder grün. Das bedeutet zum Beispiel, dass mein Krieger gegen blaue Feinde regulären Schäden macht, die Diebin als grüne Reckin umso effektiver ist, während der rote Magier kein Land gegen den Feind sieht. Später wird das System noch durch weitere Gegnertypen aufgelockert, aber dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert wunderbar und fühlt sich trotz seines klassischen Aufbaus wieder frisch an. Dass die Gegner sich ebenfalls an den 8-Bit-Look anpassen und sehr kindlich wirken, gibt dem ganzen noch mal Charme. Sie sehen aus, als wären sie noch nicht ganz fertig. So als würde die Spielwelt gerade ihre ersten Schritte wagen und als versuchte man, diese Kreaturen zum ersten Mal in einem Videospiel darzustellen. Anstatt es aber bei einer einfachen Kopie des alten Looks zu belassen, versucht 8 – Bit Adventures das Thema Videospiele sogar auf einer Metabene einzuarbeiten.

So ist das alles verschlingende Böse, der sogenannte Dust, also Staub. Das ist nicht nur der Staub, der sich in der Wohnung ansetzt, sondern auch der Staub, der sich in den alten Kassetten des Super Nintendos ansetzt und mir meine originale Retrokonsole und die Spiele kaputtmachen könnte. Später werden wir in eine Welt reisen, die an die ersten Pokémon Gameboyspiele angelehnt ist und Gott begegnen, der … aber … – nein, das verrate ich hier nicht. Denn der Plot mag einfach sein, wird aber spannend und mit Herz erzählt, daher sollte man ihn selbst erleben. Es ist keine Geschichte über Nostalgie, wie man vielleicht denken könnte, sondern ein Abenteuer über Liebe, Freundschaft und Gemeinsam die Welt zu retten. So wie damals, als die Geschichten und Systeme noch einfacher waren.

Ich hatte Spaß mit 8 – Bit Adventures: The Forgotten Journey. Ich hätte es aber bestimmt schon vergessen, wenn da nicht Teil 2 gewesen wäre. Aber von dem erzähle ich das nächste Mal. Denn Teil 1 mag eine schöne Hommage gewesen sein, aber Teil 2 dagegen ist einfach nur ein richtig, richtig gutes Spiel.

8-Bit Adventures 1: The Forgotten Journey Remastered Edition bei Steam