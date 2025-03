Jet geht es im Moment gar nicht gut. Ihre Mitbewohnerin Twink merkt das sofort, als sie nach Hause kommt. Jet ist allerdings gar nicht nach Drüber-Reden, sie lässt sich aber wenigstens dazu breitschlagen, mit Twink auf ein Bier in ihrem Stammclub zu gehen. Dort tritt eine neue Band namens Serpents of Death auf – und wenn die ihre Verstärker aufdreht, ist buchstäblich die Hölle los.



Was genau dann passiert, soll hier nicht verraten werden – der Titel der Story, „Vorsicht, Schlangen!“ – gibt schon mal einen kleinen Hinweis. Jedenfalls sind unsere Hauptfiguren nun gefordert, damit ihr Club auch am nächsten Tag noch steht – sie fackeln nicht lange, scharen ein paar Freunde um sich und legen sich ins Zeug.

Sehr viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zur Handlung von Unicorn Fight Squad, einer 20-seitigen Heftstory, neu auf Deutsch erschienen bei Ugly Bug, dem kleinen Sublabel von Plem Plem Productions für etwas abseitigere Indie-Perlen. Es stammt aus der Feder von Christine Larsen, einer Comiczeichnerin aus Philadelphia, die in den letzten Jahren vor allem an ihrer Serie Orcs! gearbeitet hat, einem humorvollen All-Ages-Fantasycomic, von dem bei Boom! Comics immerhin schon drei Miniserien erschienen sind.

Unicorn Fight Squad dürfte eher ein spaßiges Nebenbei-Projekt gewesen sein, das Original hat Christine Larsen als Zine im Eigenverlag veröffentlicht. Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen haben einen cartoonigen Stil, wirken aber nicht niedlich, sondern eher punkig-rotzig. Diese Attitüde trifft auch auf die Geschichte zu, die hier erzählt wird. Dieser Comic ähnelt einem guten Punkrock-Song: Simpel, aber unterhaltsam, schnell konsumiert, nicht sehr tiefgründig, aber durch und durch sympathisch.

This is just a punk rock song