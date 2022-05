Mit Ines Korths Adaption des Romans Die Drei ??? und das Gespensterschloss schlägt die Comicversion der beliebten Jugendserie eine neue Richtung ein.

1964 erschien Robert Arthurs erster Roman der Three Investigators in Amerika. Arthur war in den 1950er Jahren Autor für die Romanserie „Alfred Hitchcock Presents“, Anfang der 1960er Jahre entwickelte sich aus dieser Arbeit heraus die Idee für eine Mystery-Serie für Jugendliche. In der ersten Episode, in eben dem nun adaptierten Gespensterschloss zelebriert Arthur Angstlust pur, geht es doch im Wesentlichen darum, dass die drei Detektive, Justus, Peter und Bob, ein Geisterschloss für eine Filmproduktion finden wollen, in dem es „wirklich spukt“.

Dafür drängen sie sich dreist dem berühmten Filmregisseur Alfred Hitchcock auf, der ja ebenfalls durchaus horroraffin war. Hitchcock hatte um 1960 herum nicht nur mit Psycho das Horrorgenre radikal modernisiert, auch die vielen berühmten Suspense-Szenen aus zahlreichen Thrillern zielten oft primär auf Grusel und Nervenkitzel, während die scheinbar handlungsrelevanten Elemente nur die berüchtigten „McGuffins“ waren, die vor allem dazu dienten, Situationen der Suspense zu entfesseln. Kinder und Jugendliche jedoch konnten nur davon träumen, sich solche Filme mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Erwachsene ansehen zu dürfen – und vieles war für Kids ja auch tatsächlich nicht geeignet. Mit den Drei Detektiven und ihren charakteristischen Fragezeichen bekamen dann auch die Kids ihre eigene schöne Suspense-Serie.

Justus Jonas ist dabei das jugendliche Pendant des Suspense-Meisters: Leicht dicklich und immer eine Spur zu clever ist er oft auch ein bisschen fies und manipulativ, wenn er seine Freunde immer wieder aufs Neue nötigt, das Geisterschloss zu betreten und dabei hofft, „echte Geister“ fotografieren und „echte Geisterstimmen“ aufnehmen zu können. Robert Arthur, der eigentliche Erfinder der Investigators, zeigt ein gutes Suspense-Händchen, wenn er beispielsweise der Figur Bob Andrews eigens einen Gipsverband am Fuß verpasst, wohl wissend, dass dieser dann im entscheidenden Moment, wenn die Angst am größten ist, nicht wegrennen kann. Ein gekonntes Spiel auf der Orgel der Angst, die ja buchstäblich auch im Verlauf der Geschichte noch eine Rolle spielt.

Der Künstlerin Ines Korth ist nun weniger daran gelegen, grausige Bilder zu zeigen, stattdessen arbeitet die begnadete Koloristin mit einer durchdachten Lichtdramaturgie. Rocky Beach, den Heimatort der drei Fragezeichen, Los Angeles, Hollywood, die Canyons und den Schrottplatz von Titus Jonas malt sie in den sonnigsten Farben, was einen denkbar wirkungsvollen Kontrast zu den unheimlichen Geisterschloss- und Verlies-Szenen bietet. Damit visualisiert sie gekonnt die trügerische Sicherheit des Tages und die harmlosen Alltagsprobleme, wohl wissend, dass die Nacht von ganz allein wieder kommt. In den besten Horrorgeschichten werden Klischees eben nicht unterlaufen, sondern bestätigt. Auch die schönen Klischeebilder des vergangenen Hollywood glanzvoller Tage sehen hinreißend aus. Ines Korth zeigt uns Hollywood als Sehnsuchtsort und Traumfabrik.

Die Drei ??? und das Gespensterschloss ist nun bereits der dritte Ansatz in Christopher Taubers stetig anwachsendem Drei-???-Projekt. In den bisherigen Drei-???-Comics, die er teils künstlerisch auch selbst gestaltet hat, waren die Detektive in die moderne Zeit versetzt, was natürlich auch der kontinuierlich weiterrollenden Romanserie geschuldet ist. Gerade Taubers bisherige Geschichten sind aber aber gleichzeitig sehr liebevolle Hommagen an die Glanzzeiten der drei Detektive, voller Hollywood-Glamour und bekannten, aber gekonnt variierten Horror-Motiven. Das verleiht den Geschichten etwas Zeitloses und Verträumtes – interessanterweise reichte uns Tauber mit dem von Hanna Wenzel illustrierten Rocky Beach auch noch den Anti-Traum zu dieser Version nach, was zeigt, wie reflektiert er sich der klassischen Serie annähert.

Für die neue, erstmals von Ines Korth gestaltete Adaption, hat Tauber jetzt die Textversion aufgesetzt, die sich 1:1 am Plot des alten Robert-Arthur-Romans orientiert. Diesmal hat er die Detektive in ihre ursprüngliche Zeitebene zurückversetzt und wir befinden uns tatsächlich in den 1960er Jahren, die nicht nur auf der Zeitleiste der Stummfilm-Ära deutlich näher waren als dem Smartphone-Age. Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Die Fortsetzung mit der Geschichte um die flüsternde Mumie ist bereits angekündigt.

Angstlust und Hollywood-Träume. Schöne Version eines Lieblingsbuchs.