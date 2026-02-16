Woche 8: Lena Schaffer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Lena Schaffer.

Wie bist du auf die Idee gekommen?

Ich wollte gerne eine Szene darstellen, die eine urbane Welt darstellt. Eine Szene, die sowohl das Leben der Menschen im Haus als auch das Leben draußen in der Natur zeigt. Es sollte stimmungsvoll sein und beide Bereiche wollte ich in Einklang bringen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist digital auf meinem iPad entstanden. Den Affen gab es schon als einzelne Vignette, die Häuser und Umgebung sind dann noch hinzugekommen. Auch gab es anfangs eine andere Version, für den Kalender und den Monat Februar habe ich das Bild winterlich angepasst.

Was sind deine nächsten Projekte?

Aktuell arbeite ich an kleineren Magazin-Aufträgen sowie an einem persönlichen Herzensprojekt für meine Tochter.