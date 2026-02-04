Woche 6: Iris Blanck

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Iris Blanck.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Das hatte ich bereits vor einigen Jahren im Kopf, als ich mal mit einer Grippe im Bett lag: Wie schön die Stimmung ist, wenn der Frühling sozusagen noch in den Kinderschuhen steckt. Gerade an dunklen Wintertagen ist die Vorahnung toll, dass ein riesiges Farben- und Sound-Spektakel unmittelbar bevorsteht…

Wie ist das Motiv entstanden?

Mit einer klassischen Bleistiftskizze und danach mit der Reinzeichnung am iPad in Procreate.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Proiekt?

Neben spannenden beruflichen Projekten arbeite ich gerade an einer Glückspilz-Community…