Woche 7: Sandra Sahin

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sandra Sahin.

Wie bist du auf die Idee gekommen?

Ich freue mich jedes Jahr wieder darauf, ein Motiv für den Kalender zu zeichnen. Es macht Spaß da man nie wirklich weiß, welche Kalenderwoche man bekommen wird. Klar ist für mich, es wird irgendwas mit Oktopussen, das hat sich fast zu einer kleinen Tradition entwickelt. Es braucht für mich zwar keinen festen Tag um die Liebe zu feiern, aber Valentinstag fällt in meine Woche und so kam eins zum anderen – Herzchen und zwei verliebte Oktopusse – ich wollte mit meinem Motiv ein paar Herzen an alle verteilen.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich skizziere meine Ideen zuerst, manchmal analog oder digital. Dann überlege ich, was ich darstellen möchte, was passt am besten zum Thema etc. und entscheide mich dann für einen Favoriten, der umgesetzt wird. Für das finale Motiv habe ich digital mit Procreate gearbeitet und die Outlines nochmal sauber nachgezeichnet, bevor ich dann mit der Farbe angefangen habe. Diesmal hatte ich Lust auf etwas Klares und Simples, das einfach Spaß machen sollte und dem Betrachter so eine „Verliebtheit“ oder Zuneigung vermittelt, die zwischen den beiden Figuren entsteht.

Was sind deine nächsten Projekte?

Für mich ist es wichtig, gerade in Zeiten von KI, mich wieder mehr auf mich als Künstler*in zu konzentrieren, etwas mit den Händen zu schaffen und direkt zu sehen, was man erschaffen hat. Dabei habe ich Töpfern für mich entdeckt und auch die Freude an traditioneller Kunst mit Aquarell. Ich bin gespannt welche Projekte mich dieses Jahr noch so erwarten.