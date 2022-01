Woche 4: Sandra Sahin

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sandra Sahin

Wie bist du auf die Idee zu dem Kalendermotiv gekommen?

Was gibt es schöneres, als im kalten Winter gemütlich drinnen im Warmen zu sitzen?

Da der kleine Oktopus nicht gerne auf dem Trockenen sitzt, nimmt er ein heißes Bad in einem winterlichen Tee. Für den manchmal stressigen Jahresanfang wollte ich mit meinem Motiv ein wenig Ruhe und Entspannung verbreiten.

Wie ist das Motiv entstanden?

Ich verwende unterschiedliche Medien und zeichne sowohl gerne analog als auch digital. Für dieses Motiv habe ich zuerst, einige Skizzen in meinem Skizzenbuch angefertigt. Danach habe ich in Procreate die Outlines finalisiert und das Bild coloriert. Die letzten Details und den Feinschliff mache ich am liebsten in Photoshop.

Skizzen/Arbeitsschritte:

Was sind deine aktuellen bzw. nächsten Projekte?

Ich möchte das neue Jahr etwas gelassener angehen und mich auf meine Interessen und eigene kleine Zeichenprojekte konzentrieren. Wie mein kleiner Oktopus möchte ich Self-Care betreiben und einfach Spaß daran haben für mich kreativ zu sein.