Woche 5: Matthia Tiemeyer

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Matthia Tiemeyer.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Da wir Rennmäuse als Haustiere haben hatte ich auf jeden Fall Lust ein Motiv mit Mäusen zu wählen, auch wenn die Mäuse auf dem Motiv keine Rennmäuse sind. Und da ich einen Wintermonat zugelost bekommen habe, habe ich eine heimelige Szene gewählt. Ich mag dunklere Motive in denen es eine Lichtquelle gibt.

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv wurde, wie die meisten meiner Illustrationen, mit Procreate auf dem Ipad erstellt. Bis auf wenige Dinge, die etwas umständlich sind, ist Procreate doch ein super gutes Zeichenprogramm.

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Gerade darf ich einen lang gehegten Traum erfüllen und zeichne an einem Comicprojekt im Erstleserbereich. Voraussichtlich wird der Comic dann Ende diesen Jahres oder Anfang 2027 erscheinen.