Woche 1: Sarah Stowasser

Das Kalendermotiv der Woche stammt von Sarah Stowasser.

Wie bist du auf die Idee zu deinem Kalendermotiv gekommen?

Als wir letztes Jahr unsere Kalenderwochen zugelost bekamen, hatte ich noch in Erinnerung, wie ich Anfang Januar im Radio etwas über den ersten Vollmond des Jahres, auch „Wolfsmond“ genannt, hörte. Der Name weckt direkt Bilder im Kopf und so war ich ganz fest entschlossen, genau dieses Motiv zu verwenden. Obwohl der erste Vollmond eigentlich nicht in meiner Woche, sondern zwei Tage früher war (habt ihr ihn gesehen? Er war fantastisch, riesig und rosa. Foto anbei) und obwohl ich nicht gerade die Wolfsmalspezialistin bin (Bonusfoto von meinem eigenen Wolf. Ich wünschte, sie wäre so groß, dass ich mich auch so einkuscheln könnte). Zwischendurch hab ich mich über diese Entschlossenheit ganz schön geärgert :D

Wie ist das Motiv entstanden?

Das Motiv ist wie meistens gemütlich auf dem Sofa, nachts, digital am Ipad mit Procreate entstanden. Erst ein paar wirre Ideenskizzen, dann aus dem Wust das Endmotiv herausschnitzen. Hier habe ich gerade noch extra ein kurzes Entstehungsvideo erstellt: https://www.instagram.com/reels/DTIzVnbCD20/

Was ist dein aktuelles bzw. nächstes Projekt?

Ich habe mir ein paar Näpfchen Aquarellfarben gegönnt und möchte jetzt ganz viel Spaß mit ihnen haben :). Und neben gelegentlichen digitalen Draw-This-In-Your-Style-Challenges vielleicht noch mehr traditionelle Medien erforschen.